В Минске 50 человек эвакуировались из офиса из-за загоревщегося куллера для воды

В Минске подразделения МЧС ликвидировали возгорание в административном здании, которое началось из-за электрокуллера. Подробности рассказали в телеграм-канале МЧС.
Пожар произошел в офисном здании на улице Володько. В МЧС сообщили, что произошло загорание электрокуллера в кабинете на площади 1,5 квадратных метра.
Также 50 человек эвакуировались из офиса из-за загоревшегося куллера для воды самостоятельно после срабатывания системы оповещения о пожаре.
— По оперативным данным никто не пострадал. Причина инцидента устанавливается, — прокомментировали в МЧС.
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