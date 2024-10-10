«Надо поменять счетчик»: Ростовчанка стала обладательницей кредита в 960 тысяч рублей, скачав умное приложение

В Новошахтинске Ростовской области 61-летняя женщина за малым не стала очередной жертвой телефонных мошенников. На этот раз изобретательные аферисты действовали по новой схеме — потенциальной жертве предлагали заменить счетчик электроэнергии.
О случившемся рассказали в главке донской полиции.
УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ.
Многие дончане, особенно в больших городах, периодически получают уведомления о том, что у них подходит срок поверки различных счетчиков, и нужно пройти новую. Делают это обычно коммерческие организации, предлагая свои услуги. Насколько законно достаются им персональные сведения людей, вопрос открытый. Но факт остается фактом — такие рассылки есть.
Примерно такую же схему взяли на вооружение и телефонные мошенники, модернизировав ее под себя. Так, дончанке в мессенджере позвонил незнакомый мужчина. Он представился сотрудником энергоснабжающей компании, и добавил, что в ее доме надо поменять счетчик электроснабжения.
Но новый прибор учета, по словам собеседника, будет теперь не простой, а «навороченный» — снимать с него показания можно будет на телефоне. В общем, одни удобства для пользователя.
— Он мне сказал, что для этого мне нужно скачать мобильное приложение на свой телефон, — рассказала полицейским доверчивая женщина. — Я согласилась и установила программу, перейдя по той ссылке, что мне прислал мужчина.
БАНК ЗАБЛОКИРОВАЛ ПЕРЕВОД.
После запуска этого приложения, собеседник уговорил дончанку открыть приложение банка, которое через время перестало работать. Женщина начала беспокоиться. И почти сразу же позвонила на «горячую линию» финансового учреждения. Оператор рассказала, что на имя клиентки оформили кредит 960 тысяч рублей и попытались их перевести на подозрительный счет.
К счастью, система банка заподозрила что-то неладное и заблокировала перевод денег. Таким образом, дончанка за малым не стала жертвой мошенников. После этого она решила пойти в полицию и рассказать о случившемся. Те, в свою очередь, возбудили уголовное дело по статье «Кража», и начали искать звонившего.
В главке полиции Ростовской области призвали людей не устанавливать на телефон приложения, переходя по присланным ссылкам от незнакомых людей. Если сотрудник коммунальной службы просит установить приложение и продиктовать код из сообщения, не надо спешить делать это.
Вначале стоит позвонить на официальный номер компании и узнать подробности.