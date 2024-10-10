«Надо поменять счетчик»: Ростовчанка стала обладательницей кредита в 960 тысяч рублей, скачав умное приложение

Многие дончане, особенно в больших городах, периодически получают уведомления о том, что у них подходит срок поверки различных счетчиков, и нужно пройти новую. Делают это обычно коммерческие организации, предлагая свои услуги. Насколько законно достаются им персональные сведения людей, вопрос открытый. Но факт остается фактом — такие рассылки есть.