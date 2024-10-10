В Башкирии за неделю взлетели цены на сливочное масло, пшено и огурцы

В Башкирии за неделю подорожали сливочное масло, пшено и огурцы. Это следует из данных, опубликованных Башстатом.
Согласно предоставленной специалистами статистики, в период с 30 сентября по 7 октября килограмм сливочного масла подорожал на 4,29%. На этой неделе его средняя цена составила 909,87 рубля. Также жителям республики на 3,81% больше придется отдать за пшено (средняя цена — 48,06 рубля) и на 3,63% за огурцы (102,97 рубля).
Однако на этой неделе на 3,67% подешевели помидоры (средняя цена — 135,81 рубля), на 2,36% — яблоки (111,47 рублей), на 1,94% — вермишель (81,82 рубля).
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