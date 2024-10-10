В пятницу график движения пригородных поездов на Дону и Кубани изменится

Ранее сообщалось, что из-за ремонта ЖД-путей на Дону отменят шесть пригородных поездов: с 14 по 26 октября не будут курсировать поезд № 6355 и № 6361 Лихая — Глубокая; № 6362 Глубокая — Лихая, № 6366 Лихая — Новомихайловская и № 6367 Новомихайловская — Лихая. А с 15 по 27 октября отменяется электричка № 6354 Глубокая — Лихая.