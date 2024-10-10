Мужчины в Челябинской области стали болеть раком простаты вдвое чаще

По данным издания, в 2021 рак предстательной железы был на пятом месте среди самых распространенных случаев онкологических болезней у южноуральцев. На 100 тысяч человек приходилось 86,4 случая заболевания. В 2022 количество заболевших выросло, но осталось на пятом месте. А вот в 2023 недуг вырвался на первое место.