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Мужчины в Челябинской области стали болеть раком простаты вдвое чаще

Медики отмечают, что этот показатель зависит от количества южноуральцев, вовремя прошедших диспансеризацию.

В Челябинской области в течение 2021−2023 годов количество диагностированных случаев рака простаты выросло почти вдвое. Такие данные сообщает ura.ru со ссылкой на Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины (ГАУЗ «ЧОКЦОиЯМ»).

По данным издания, в 2021 рак предстательной железы был на пятом месте среди самых распространенных случаев онкологических болезней у южноуральцев. На 100 тысяч человек приходилось 86,4 случая заболевания. В 2022 количество заболевших выросло, но осталось на пятом месте. А вот в 2023 недуг вырвался на первое место.

Также врачи отметили, что количество выявленных случаев рака простаты зависит от того, сколько граждан своевременно прошли диспансеризацию, которая позволяет найти новообразование на ранней стадии. К другим факторам влияния относятся доступность медпомощи и улучшение диагностики.

медицина
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