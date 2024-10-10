Пермский приют выпустил эксклюзивные стикеры с котом Крошиком

Пермский приют для кошек «Матроскин» выпустил эксклюзивные стикеры с изображением котика Крошика. Приобрести их можно только в пермском котокафе «Котовский» на Монастырской, 14.
— Этот кот стал настоящим символом упорства и силы воли, — объясняют волонтеры. — Несмотря на перенесенные испытания, он продолжает бороться и вдохновляет своих поклонников. А еще Крошик — это символ настоящей и чистой любви. Хотите поддержать его в нелегкой реабилитации? Тогда приобретайте наши эксклюзивные стикеры с его изображением!
Стикеры разработала одна из сотрудниц заведения — талантливая художница Диана. Стоимость набора наклеек составляет 150 рублей. Кроме того, посетители котокафе могут пообщаться с очаровательными котиками, которые проживают в уютном заведении.