Пермский приют выпустил эксклюзивные стикеры с котом Крошиком

— Этот кот стал настоящим символом упорства и силы воли, — объясняют волонтеры. — Несмотря на перенесенные испытания, он продолжает бороться и вдохновляет своих поклонников. А еще Крошик — это символ настоящей и чистой любви. Хотите поддержать его в нелегкой реабилитации? Тогда приобретайте наши эксклюзивные стикеры с его изображением!