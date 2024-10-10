«Символ дружбы и уважения, которые имеют долгие корни»: в Уфе на набережной Белой открыли колоннаду

Колоннада находится неподалеку от Монумента Дружбы и представляет собой точную копию колоннады в Сухуме, которая была построена на набережной Махаджиров еще в 1948 году. Первый камень в основание колоннады был заложен год назад — 11 октября 2023 года. Сама колоннада выполнена в стиле сталинского ампира. Высота сооружения из 22 колонн доходит до 12 метров, длина — до 30 метров, а ширина — до 6 метров. Верхняя часть колоннады выполнена из бетона с облицовкой из натурального камня. По словам архитекторов и строителей, такая колонна будет очень долговечной, и ей совершенно не страшны никакие погодные явления. Ожидается, что колоннада на набережной Белой станет речными воротами в Уфе.