«Символ дружбы и уважения, которые имеют долгие корни»: в Уфе на набережной Белой открыли колоннаду

10 октября в Уфе на набережной реки Белой состоялась торжественная церемония открытия колоннады. В церемонии открытия приняли участие глава Башкирии Радий Хабиров, президент Абхазии Аслан Бжания, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, а также члены правительства республики и жители Уфы.
ТОЧНАЯ КОПИЯ КОЛОННАДЫ В СУХУМЕ.
Колоннада находится неподалеку от Монумента Дружбы и представляет собой точную копию колоннады в Сухуме, которая была построена на набережной Махаджиров еще в 1948 году. Первый камень в основание колоннады был заложен год назад — 11 октября 2023 года. Сама колоннада выполнена в стиле сталинского ампира. Высота сооружения из 22 колонн доходит до 12 метров, длина — до 30 метров, а ширина — до 6 метров. Верхняя часть колоннады выполнена из бетона с облицовкой из натурального камня. По словам архитекторов и строителей, такая колонна будет очень долговечной, и ей совершенно не страшны никакие погодные явления. Ожидается, что колоннада на набережной Белой станет речными воротами в Уфе.
ЗНАК ОСОБЫХ ОТНОШЕНИЙ.
— Эта колоннада является символом дружбы и уважения Башкортостана и Абхазии, которая имеет очень долгие корни. В тяжелые 20-е годы прошлого века именно Абхазия помогала продуктами во время голода в Поволжье. А когда началась борьба Абхазии за свободу и независимость, Башкортостан первым открыл там свое представительство в 1994 году. Я бы хотел, чтобы сюда приходили люди с семьями, детьми, смотрели и понимали нашу историю, в которой есть место великим свершениям и великим поступкам, — подчеркнул Радий Хабиров во время своей торжественной речи на церемонии открытия.
— Мы воспринимаем это как знак особых отношений между Абхазией и Башкирией. Убежден, что архитектурное сооружение станет одним из ярких достопримечательностей Уфы, излюбленным местом отдыха горожан вашей прекрасной столицы, — в свою очередь ответил президент Абхазии Аслан Бжания.