В Казахстане идет вакцинация от гриппа

Наступил ежегодный эпидемиологический сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. Ежегодно в республике регистрируется 4−5 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа. Министерством здравоохранения проводится еженедельный мониторинг эпидемиологической ситуации за гриппом и ОРВИ. В сентябре текущего года в республике зарегистрировано 544 368 случаев ОРВИ, в сравнении с сентябрем прошлого года отмечается снижение на 27%. Такие данные в ходе пресс-конференции в СЦК озвучила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Сархат Бейсенова.
По ее словам, за последнюю неделю в республике зарегистрировано 171 532 случая ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение случаев ОРВИ на 9%. Случаев гриппа не зарегистрировано. Помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы. На другие негриппозные инфекции в сентябре исследовано 388 проб, из них в 137 пробах установлен положительный результат, в том числе риновирус — 49, бокавирус — 35, парагрипп — 25, аденовирусная — 17, РС вирус — 7, другие — 4.
«Согласно постановлению главного государственного санитарного врача, обеспечена готовность медицинских организаций к проведению кампании иммунизации против гриппа, к приему больных гриппом и ОРВИ, а также готовность лабораторий к проведению лабораторных исследований на грипп и другие ОРВИ» Сархат Бейсенова.
По данным ВОЗ, в эпидсезоне будут актуальны штаммы гриппа AH1N1, AH3N2 и В, которые включены в состав вакцины на 2024−2025 год. На бюджетные средства закуплено 2,2 млн доз вакцины «ГРИППОЛ +», производства России. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ — не менее 10%. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. На сегодня привиты против гриппа 769 тыс. человек, в том числе 184,5 тыс. детей. Вакцинация продолжается.
За счет средств государственного бюджета вакцинируются наиболее уязвимые группы населения:
- медицинские работники;
- дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях;
- дети организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, домов ребенка; по эпидемиологическим показаниям.