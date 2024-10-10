В Казахстане идет вакцинация от гриппа

По данным ВОЗ, в эпидсезоне будут актуальны штаммы гриппа AH1N1, AH3N2 и В, которые включены в состав вакцины на 2024−2025 год. На бюджетные средства закуплено 2,2 млн доз вакцины «ГРИППОЛ +», производства России. Это позволит охватить 11% от общего населения республики, при рекомендуемом ВОЗ — не менее 10%. Вакцина содержит штаммы против предстоящего сезона. На сегодня привиты против гриппа 769 тыс. человек, в том числе 184,5 тыс. детей. Вакцинация продолжается.