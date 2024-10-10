НОВАТ на гастролях в Бангкоке выступил с балетом «Спартак»

За последние почти 25 лет НОВАТ принимает участие в бангкокском фестивале в пятый раз. Гастроли новосибирского театра проходят в перекрестный год культурных обменов и туризма России и Таиланда, который был торжественно открыт в Бангкоке 29 апреля концертом Государственного академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого.