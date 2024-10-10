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В сети появился неизданный клип Канье Уэста на трек RoboCop

На YouTube-канале PunkCity опубликовали ранее не выпускавшееся видео рэпера Канье Уэста на песню RoboCop. Композиция вошла в четвертый, трижды платиновый поп-альбом артиста 808s & Heartbreak (2008).
Источник: Звук

На YouTube-канале PunkCity опубликовали ранее не выпускавшееся видео рэпера Канье Уэста на песню RoboCop. Композиция вошла в четвертый, трижды платиновый поп-альбом артиста 808s & Heartbreak (2008).

В трогательном ролике показаны отношения Йе и пластиковой куклы с неуравновешенным характером, внешне напоминающей тогдашнюю девушку музыканта Эмбер Роуз. По-видимому, клип был снят в то же время, когда увидела свет пластинка.

Ранее на концерте в Китае Канье анонсировал лонгплей Bully и исполнил новый трек Beauty and the Beast.