В сети появился неизданный клип Канье Уэста на трек RoboCop

На YouTube-канале PunkCity опубликовали ранее не выпускавшееся видео рэпера Канье Уэста на песню RoboCop. Композиция вошла в четвертый, трижды платиновый поп-альбом артиста 808s & Heartbreak (2008).
В трогательном ролике показаны отношения Йе и пластиковой куклы с неуравновешенным характером, внешне напоминающей тогдашнюю девушку музыканта Эмбер Роуз. По-видимому, клип был снят в то же время, когда увидела свет пластинка.
Ранее на концерте в Китае Канье анонсировал лонгплей Bully и исполнил новый трек Beauty and the Beast.