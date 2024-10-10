Белорусам рассказали, кто может получить бесплатную путевку в санаторий

Санаторно-курортные услуги для данной категории граждан предоставляются за счет бюджета раз в два года. Кроме того, неработающие ветераны труда, а также инвалиды III группы могут оформить путевку на оздоровление с частичным возмещением стоимости и в соответствии с очередностью. Уточняется, что размер оплаты будет зависеть от финансового положения обратившегося, а также времени года.



Распределением путевок занимается Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Для получения направления гражданам необходимо обратиться в местное представительство центра. При себе нужно иметь: заявление, оригиналы и копии трудовой книжки, документа об инвалидности или пенсионного удостоверения, а также справку из медучреждения о состоянии здоровья.



Герои Беларуси и Герои Советского Союза, а также инвалиды войны, которые не воспользовались правом на бесплатное оздоровление, могут получить материальную помощь.