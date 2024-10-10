Харрисбург
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Самары у самолета из Турции отказала навигация

Самолет из Турции не смог с первого раза приземлиться в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

При посадке в аэропорту Курумоч у самолета из Турции отказала навигация. Инцидент произошел поздним вечером 9 октября. Около 23.51 по местному времени на предпосадочной прямой самолет ушел на второй круг из-за помех GPS и срабатывания GPWS.

— Повторный заход и посадка прошли благополучно, — сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Ситуацию усугубляли плохие погодные условия — слабая видимость пять километров и дождь. Но в 00.03 по самарскому времени самолет из Антальи успешно приземлился в самарском аэропорту Курумоч.