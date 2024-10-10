В аэропорту Самары у самолета из Турции отказала навигация

При посадке в аэропорту Курумоч у самолета из Турции отказала навигация. Инцидент произошел поздним вечером 9 октября. Около 23.51 по местному времени на предпосадочной прямой самолет ушел на второй круг из-за помех GPS и срабатывания GPWS.
— Повторный заход и посадка прошли благополучно, — сообщается в телеграм-канале AVIAINCIDENT.
Ситуацию усугубляли плохие погодные условия — слабая видимость пять километров и дождь. Но в 00.03 по самарскому времени самолет из Антальи успешно приземлился в самарском аэропорту Курумоч.