Харрисбург
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из-за мероприятий в честь Дня Республики в Уфе закроют парковку рядом Конгресс-холлом «Торатау»

В Уфе на 11 часов закроют парковку вблизи Конгресс-холла «Торатау»
Источник: Комсомольская правда

Сегодня поздно вечером, 10 октября, в Уфе закроют парковку рядом Конгресс-холлом «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Территория будет недоступна с 23:00 до 10:00 следующего дня для обеспечения безопасности во время мероприятий в честь Дня Республики.

Власти города попросили жителей и гостей столицы Башкирии заранее выбирать места для стоянки своего транспорта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.