Из-за мероприятий в честь Дня Республики в Уфе закроют парковку рядом Конгресс-холлом «Торатау»

Сегодня поздно вечером, 10 октября, в Уфе закроют парковку рядом Конгресс-холлом «Торатау». Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Территория будет недоступна с 23:00 до 10:00 следующего дня для обеспечения безопасности во время мероприятий в честь Дня Республики.
Власти города попросили жителей и гостей столицы Башкирии заранее выбирать места для стоянки своего транспорта.
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