12 октября в Ростовской области пройдет масштабный субботник

12 октября во всех районах Ростовской области проведут масштабный субботник, которым завершится осенний «Месячник чистоты». Эту информацию опубликовали власти региона.
По прогнозам донского минЖКХ, в уборке собираются участвовать около 26 тысяч человек и 2,5 тысячи организаций. Задействуют примерно тысячу единиц коммунальной техники.
Очистить от мусора планируют более 10 тысяч кв. метров земель, вывезти с улиц должны больше тысячи тонн свалочных очагов.
Ранее в донской столице убрали около 220 тонн мусора.
Напомним, по решению губернатора Василия Голубева? капитальная уборка в регионе проводится дважды в год — весной и осенью.