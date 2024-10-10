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12 октября в Ростовской области пройдет масштабный субботник

«Месячник чистоты» в Ростовской области завершат субботником
Источник: Комсомольская правда

12 октября во всех районах Ростовской области проведут масштабный субботник, которым завершится осенний «Месячник чистоты». Эту информацию опубликовали власти региона.

По прогнозам донского минЖКХ, в уборке собираются участвовать около 26 тысяч человек и 2,5 тысячи организаций. Задействуют примерно тысячу единиц коммунальной техники.

Очистить от мусора планируют более 10 тысяч кв. метров земель, вывезти с улиц должны больше тысячи тонн свалочных очагов.

Ранее в донской столице убрали около 220 тонн мусора.

Напомним, по решению губернатора Василия Голубева? капитальная уборка в регионе проводится дважды в год — весной и осенью.