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Горячую воду отключат на юге Волгограда — начался ремонт теплосети

Участок теплотрассы заменят в Красноармейском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Волгограда решили полностью заменить 150-метровый участок теплосети на улице Моцарта, 17а. Начались ремонтные работы, идти они будут круглосуточно. Холодная вода жителям будет поступать без перебоев, а вот подачу горячей воды в дома на время установки заглушек ограничат на два дня, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».

— Предварительный срок окончания работ — 11 октября, — сообщили в ресурсоснабжающей компании.

Сначала рабочие заменят две заглушки на магистральной тепловой сети. Это даст возможность уложить новые трубы, не отключая горячее водоснабжение жителям надолго. Поле новый участок подключат к теплосети. Для этого снова придется отключить на время ГВС.

ЖКХ