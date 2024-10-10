Горячую воду отключат на юге Волгограда — начался ремонт теплосети

В Красноармейском районе Волгограда решили полностью заменить 150-метровый участок теплосети на улице Моцарта, 17а. Начались ремонтные работы, идти они будут круглосуточно. Холодная вода жителям будет поступать без перебоев, а вот подачу горячей воды в дома на время установки заглушек ограничат на два дня, сообщили в «Концессиях теплоснабжения».