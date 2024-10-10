День матча: омский «Авангард» встретится с «Барысом»

Начало игры в Астане в 20:00 по омскому времени (17:00 по московскому времени). Напомним, что омичи за этот сезон уже успели провести два матча с казахстанским клубом. В августе 2024 года во время контрольного матча омичи выиграли в овертайме 3:4. В регулярном чемпионате встреча прошла 5 октября, тогда омский клуб также оказался сильнее. И выиграл всухую 4:0.