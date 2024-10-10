Дело об изъятии активов Александра Чернова передано в Краснодарский крайсуд

Заявление Генпрокуратуры было подано в Кропоткинский городской суд 30 сентября, ответчиками являются Александр Чернов, его родственники и знакомые, а также владельцы сельхозпредприятия «Дмитриевское». По мнению надзорного ведомства, предыдущие собственники агробизнеса пользовались незаконным покровительством господина Чернова, поэтому актив подлежит обращению в доход государства, как и другое имущество экс-председателя крайсуда и его близких.