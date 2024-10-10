Два человека погибли при пожаре в Доме-корабле на Большой Тульской улице в Москве

В знаменитом своей необычной формой "Доме-корабле" в Москве начался пожар, в котором погибла пара пенсионеров. Как сообщила "Газете.Ru" соседка, супруги жили одни и не успели выбраться из огня. Пламя дотла сожгло квартиру, предварительно, возгорание началась из-за проблем с электропроводкой. Сам дом строили в советское время более десяти лет, заканчивали работы солдаты-стройбатовцы, из-за чего он получился с квартирами необычной планировки и разного качества.