В очередях по 30 машин, время ожидания — 7 часов: из-за первого снега жители Екатеринбурга атаковали шиномонтаж

Никогда такого не было. И вот опять — Свердловскую область накрыл первый снег. И застал, как это обычно и бывает, большинство автомобилистов врасплох. Резину никто не сменил, и из-за этого у многих накрылись планы: кто-то не смог выехать на работу, другим пришлось экстренно оставить машину, третьи «ломанулись» в шиномонтаж. Но не тут-то было. Очереди уже скопились запредельные. «КП-Екатеринбург» выяснила, сколько времени на замену шин тратят автомобилисты.
— Машин полно, меняем колеса в порядке живой очереди. Сейчас стоит примерно 30 автомобилей. Ожидание порядка 7 часов, — рассказали автомастерской на Гагарина, 6а.
— У нас в очереди стоит шесть машин. Ожидание примерно часа два, — говорят в автомастерской на Восточной, 7 г.
— Машин много. Водители составили между собой импровизированный список. Примерно 10 строчек в нем уже заполнено. По телефону записаться не получится, очередь растет сама по себе. Не дай бог, кто-то приедет и скажет: «Я по записи». Разорвут! — уточняет мастер на Восточной, 10а. — Ожидание — до 6 часов.
— Сейчас стоит до 20 автомобилей. Ожидание минимум до 4 часов. Замена шин в порядке очереди. Работаем по нашему обычному графику, на круглосуточный режим пока не перешли, — отвечают в мастерской на Бебеля, 63.
Впрочем, автомобилисты сходятся во мнении, что ситуация улучшится уже на следующей неделе. Автоэксперт Кирилл Форманчук считает, что время еще есть и не обязательно создавать ажиотаж в автомастерских.
— По утрам могут быть заморозки. Но к полудню дороги уже раскатаны. На мой взгляд, начиная с 14 октября уже можно менять резину, когда установятся минусовые температуры. Ежегодно такая ситуация происходит на протяжении четырех-пяти дней, — объяснил Кирилл Форманчук. — У многих зимние шины на дисках. Их достаточно просто поменять в конце сезона и отбалансировать.
Госавтоинспекция Свердловской области из-за непогоды обратилась к водителям с предупреждением. В регионе уже зарегистрировано 10 ДТП. Сотрудники убедительно просят, чтобы водители неукоснительно соблюдали скоростной режим, избегали опасных маневров, а по возможности отказались о т использования автомобиля в дни снегопада. Предельно осторожными стоит быть автовладельцам, которые имеют малый опыт вождения.