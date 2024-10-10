В очередях по 30 машин, время ожидания — 7 часов: из-за первого снега жители Екатеринбурга атаковали шиномонтаж

Никогда такого не было. И вот опять — Свердловскую область накрыл первый снег. И застал, как это обычно и бывает, большинство автомобилистов врасплох. Резину никто не сменил, и из-за этого у многих накрылись планы: кто-то не смог выехать на работу, другим пришлось экстренно оставить машину, третьи «ломанулись» в шиномонтаж. Но не тут-то было. Очереди уже скопились запредельные. «КП-Екатеринбург» выяснила, сколько времени на замену шин тратят автомобилисты.