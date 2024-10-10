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Смольный назвал самые востребованные музеи по программе «Серебряный возраст»

Комитет по культуре Петербурга назвал самые востребованные музеи у пожилых людей в рамках программы «Серебряный возраст», сообщает GazetaSPb. По словам чиновников, в сентябре этого года чаще всего посещали Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Государственный музей театрального и музыкального искусства.

Источник: Коммерсантъ

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный выпустил 12 тыс. карт ЕКП по программе «Серебряный возраст», благодаря которой пожилые петербуржцы могут посещать городские музеи всего за один рубль. В марте 2025 года власти города начнут начислять на карты деньги, чтобы пенсионеры могли посещать федеральные музеи.