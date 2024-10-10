Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Смольный выпустил 12 тыс. карт ЕКП по программе «Серебряный возраст», благодаря которой пожилые петербуржцы могут посещать городские музеи всего за один рубль. В марте 2025 года власти города начнут начислять на карты деньги, чтобы пенсионеры могли посещать федеральные музеи.
Смольный назвал самые востребованные музеи по программе «Серебряный возраст»
Комитет по культуре Петербурга назвал самые востребованные музеи у пожилых людей в рамках программы «Серебряный возраст», сообщает GazetaSPb. По словам чиновников, в сентябре этого года чаще всего посещали Исаакиевский собор, Петропавловскую крепость, Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме, Государственный музей театрального и музыкального искусства.