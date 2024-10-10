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В Симферополе провели уникальную операцию на сосудах

Врачи симферопольской больницы сделали первую гибридную операцию.

В республиканской клинической больнице имени Семашко провели первую гибридную операцию у пациента с поражением брахиоцефальных артерий. Операцию сделали на базе отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

При поступлении в больницу у пациентки не было острых жалоб. Она упомянула лишь умеренную головную боль и быструю утомляемость. Но ранее 56-летняя женщина уже имела два инсульта.

При обследовании у нее выявили нарушение проходимости сосудов в результате их закупорки и сужения, а также снижение показателей кровообращения в левом полушарии.

«Операция была проведена гибридным способом, то есть на первом этапе вмешательство проводилось открытым путем (выполнен разрез), чтобы открыть доступ к артерии и удалить атеросклеротическую бляшку во внутренней сонной артерии, а далее эндоваскулярным методом, то есть врачи приступили к внутрисосудистым вмешательствам под рентген-контролем», — рассказали в Минздраве Крыма.

Пациентке удалили атеросклеротические бляшки и расширили сосуд. Женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали домой всего через неделю после операции.

медицина