В Симферополе провели уникальную операцию на сосудах

«Операция была проведена гибридным способом, то есть на первом этапе вмешательство проводилось открытым путем (выполнен разрез), чтобы открыть доступ к артерии и удалить атеросклеротическую бляшку во внутренней сонной артерии, а далее эндоваскулярным методом, то есть врачи приступили к внутрисосудистым вмешательствам под рентген-контролем», — рассказали в Минздраве Крыма.