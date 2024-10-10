В Самарскую область в конце октября придет новая волна вирусов

По словам руководителя управления Роспотребнадзора Самарской облатси Светланы Архиповой, рост числа заболеваний будет связан … со школьными каникулами. Многие родители в этот период куда-то везут детей, и там они обмениваются вирусами с новыми коллективами. Примерно то же самое происходило в начале нового учебного года, и тогда также был подъем заболеваний ОРВИ.