Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарскую область в конце октября придет новая волна вирусов

Самарцам рассказали, когда ждать новую волну заболеваний.

Источник: Комсомольская правда

Через несколько недель Самарскую область ждет новая волна вирусов. Подъем заболеваемости вирусными инфекциями, ОРВИ, гриппом ориентировочно произойдет в конце октября — начале ноября.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора Самарской облатси Светланы Архиповой, рост числа заболеваний будет связан … со школьными каникулами. Многие родители в этот период куда-то везут детей, и там они обмениваются вирусами с новыми коллективами. Примерно то же самое происходило в начале нового учебного года, и тогда также был подъем заболеваний ОРВИ.

Также на рост числа заболевших влияет погода. Осенью, как правило, отмечается большой перепад температур: днем — еще тепло, а ночью — довольно холодно. Чтобы обезопасить себя от вирусов, санврачи рекомендуют одеваться по погоде, пишет ГТРК «Самара».

здоровье