Самый пугающий памятник снесли в Нижнем Новгороде

Реакция на это событие у нижегородцев оказалась разной. Кто-то обрадовался, что «наконец это чучело снесли с лица Мещеры» и высказал пожелание, чтобы на месте скульптуры разбили красивую клумбу. Другие высказали сожаление: «мы с ним сжились, его зовут Сеня». «Он разбавлял пространство и для многих стал “местной классикой”.
Монументальную скульптуру «Прорыв» открыли в Нижнем Новгороде 12 июня 2015 года. Арт-объект установили в районе Волжской набережной, в рекреационной зоне за торгово-развлекательным центром «Седьмое небо».
Монумент шириной 17 метров был сделан их полистирола и выкрашен в цвет бетона. Это изображение гигантского человека, который прорывает землю и пытается выйти наружу. Земляную мантию изготовили из деревянного крепления, сверху был натянут 5-сантиметровый рулонный газон.
«Прорыв» был создан в октябре 2014 года в Будапеште в парке Сечени на ежегодной художественной ярмарке Art Market Budapest 2014. Затем скульптуру перевезли в немецкий город Ульм и временно установили на берегу Дуная. Известный сайт о современном искусстве не так давно признал работу Эрвина Эрве-Лорана лучшей монументальной скульптурой в мире.