Самый пугающий памятник снесли в Нижнем Новгороде

Реакция на это событие у нижегородцев оказалась разной. Кто-то обрадовался, что «наконец это чучело снесли с лица Мещеры» и высказал пожелание, чтобы на месте скульптуры разбили красивую клумбу. Другие высказали сожаление: «мы с ним сжились, его зовут Сеня». «Он разбавлял пространство и для многих стал “местной классикой”.