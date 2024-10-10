«Заморозили действия в отношении Беларуси». НОК высказался о выборах нового главы МОК

Так, вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок сообщил, что некоторые международные спортивные федерации заморозили свои действия в отношении Беларуси в ожидании выборов нового главы МОК. При этом белорусские спортсмены остаются в нейтральном статусе. А НОК больше всего волнует вопрос допуска белорусов к соревнованиям по легкой атлетике.