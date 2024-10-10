«Заморозили действия в отношении Беларуси». НОК высказался о выборах нового главы МОК

В Национальном олимпийском комитете Беларуси сказали о сохранении контакта с Международным олимпийским комитетом и заморозке действий в отношении Беларуси, сообщает Sputnik Беларусь.
Так, вице-президент НОК Дмитрий Довгаленок сообщил, что некоторые международные спортивные федерации заморозили свои действия в отношении Беларуси в ожидании выборов нового главы МОК. При этом белорусские спортсмены остаются в нейтральном статусе. А НОК больше всего волнует вопрос допуска белорусов к соревнованиям по легкой атлетике.
В НОК напомнили, что после Олимпиады 2024 в Париже белорусские спортсмены выполнили все условия, выставленные МОК, планируя и в дальнейшем выстраивать конструктивный договор.
— В первую очередь с зимними федерациями, чтобы какая-то возможность была нашим спортсменам выступить на зимних Олимпийских играх (в 2026 году. — Ред), — прокомментировал чиновник.
Довгаленок обратил внимание, что в конце сентября Международной федерацией лыжного спорта было продлено отстранение белорусских и российских лыжников еще на один сезон. Представитель НОК считает, что это связано с предстоящими выборами в МОК.
— Все ждут каких-то определенных решений по поводу выборов в МОКе. В связи с предвыборной ситуацией наступает момент, можно сказать, заморозки определенных действий, — уверен он.
При этом чиновник подчеркнул, что Минск остается в контакте, сохраняет общение с Международным олимпийским комитетом.
— Мы пытаемся сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, — отметил Довгаленок.
Тем временем литовцы отказались играть против белорусов в чемпионате мира по пляжному футболу.
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