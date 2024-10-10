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Жители уфимского микрорайона 10 лет живут без наружного освещения

На 11 улицах Уфы больше 10 лет нет наружного освещения
Источник: Комсомольская правда

На 11 улицах уфимского микрорайона Тихая Слобода больше 10 лет наружного освещения. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Местные жители обратились к мэру в социальных сетях с просьбой разобраться с проблемой. Сегодня на месте прошла встреча с гражданами. Чиновники приняли решение выделить финансирование на организацию освещения в этом году.

— Процесс запустили. Поставил задачу, чтобы до февраля следующего года освещение было уже установлено, — заявил сити-менеджер.

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