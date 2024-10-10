Внезапный мюзикл: что не так с фильмом «Джокер: Безумие на двоих»

Первая часть фильма «Джокер» вышла в 2019 году, и тогда картина получила немало восторженных отзывов, а зрители с нетерпением ждали продолжения киноленты. Вторую часть в массовый прокат запустили 4 октября 2024 года, но в первые дни показа фильм не получил такого же оглушительного успеха. Более того, критики, которые успели посмотреть фильм, уже окрестили его неудачным. В том, что стало причиной провала второй части «Джокера», разбиралась «Вечерняя Москва».
По словам кинокритика Александра Голубчикова, в том, что «Джокер: Безумие на двоих» не смог покорить массового зрителя, нет вины актерской группы.
— Игра актеров в новой части точно не стала хуже. Леди Гага вообще гениальная актриса. Мы уже смогли оценить это по ее предыдущим работам, где она показала себя не только как прекрасный музыкант, но и как очень интересная и самобытная актриса. То же самое касается Хоакина Феникса. Я думаю, что никаких претензий к их игре нет. Просто это вопрос отношения к самому продукту, — рассказал Голубчиков.
Кинокритик уверен, что провал картины связан лишь с неоправданными ожиданиями зрителя.
— Людей не предупредили, что это будет судебная драма и мюзикл. Это никоим образом не оговаривалось в промоматериалах. Согласно правилу всех сиквелов, должно было нарастать безумие, но получилось так, что ожидания зрителей не оправдались, потому фильм и провалился. Если бы люди увидели то, на что рассчитывали, все было бы не так катастрофично, — пояснил он.
Также он отметил, что в кинокомпании Warner Bros. в последнее время наблюдаются проблемы с пиаром, что тоже могло повлиять на успех картины. А параллельные выходы других кинолент только усугубляют это положение.
Кайи больше нет: как скажется на популярности «Зимородка» уход одного из ключевых персонажей.
Сам кинокритик считает, что новый «Джокер» еще сможет заработать любовь зрителя, потому что снят ничуть не хуже предыдущей части.
— Фильм не полюбился зрителю не за то, что он плох, а за то, что его создатели скрывали от зрителя жанр. А сама лента оказалась умнее и ничуть не хуже первой части, поэтому не заслужила того хейта, который вокруг нее развернулся. И это, возможно, тот самый случай, когда картина будет жить дольше, просто ее нужно «распробовать», — сообщил Голубчиков.
В свою очередь кинокритик Сергей Сычев считает, что негативное мнение у зрителя возникло на фоне массового негодования критиков Венецианского кинофестиваля в отношении новой части «Джокера».
— В случае с новой частью фильма негативную роль сыграла критика экспертов Венецианского фестиваля. После этого на него накинулись и стали топить жестко и язвительно (не факт, что справедливо). Потому у людей сложилось предвзятое мнение о картине, — пояснил он.
Кинокритик напомнил, что в свое время массовый зритель точно так же не понял «Титаник», но позже картина имела оглушительный успех и стала культовой. Не исключено, что людям и теперь необходимо время, чтобы проникнуться новым «Джокером».
— «Титаник» очень слабо встретили в прокате, а когда рассмотрели его потенциал, зрители заполонили залы. Не исключено, что чуть позже люди начнут смотреть и второго «Джокера», но вряд ли это произойдет, пока фильм будут транслировать на больших экранах. Скорее всего, его поймут только после выхода на домашние киноэкраны и CD-диски, — заключил Сычев.