Внезапный мюзикл: что не так с фильмом «Джокер: Безумие на двоих»

— Игра актеров в новой части точно не стала хуже. Леди Гага вообще гениальная актриса. Мы уже смогли оценить это по ее предыдущим работам, где она показала себя не только как прекрасный музыкант, но и как очень интересная и самобытная актриса. То же самое касается Хоакина Феникса. Я думаю, что никаких претензий к их игре нет. Просто это вопрос отношения к самому продукту, — рассказал Голубчиков.