Проверку в связи с состоянием памятника в Миллерове взял на контроль глава СК

Напомним, памятник был открыт на улице Артиллерийской в 2019 году. Это шестиметровая гранитная стела с барельефом ордена святого Георгия Победоносца. На информационной доске указаны сведения о событиях 1918 года и периода 1942−1943 годов, ставших основанием для присвоения городу Миллерово почетного звания «Город воинской доблести».