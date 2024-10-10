Проверку в связи с состоянием памятника в Миллерове взял на контроль глава СК

В городе Миллерово Ростовской области следователи начали выяснять состояние памятника, открытого к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Отчет о процессуальной проверке потребовал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
— Исполнение поручения уже взяли на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в информационном центре СК России.
Речь идет о памятнике «Город воинской доблести». Очевидцы рассказали в соцсетях, что мемориал якобы не обслуживается, и с его стелы уже обрушилась часть плиточного покрытия.
Напомним, памятник был открыт на улице Артиллерийской в 2019 году. Это шестиметровая гранитная стела с барельефом ордена святого Георгия Победоносца. На информационной доске указаны сведения о событиях 1918 года и периода 1942−1943 годов, ставших основанием для присвоения городу Миллерово почетного звания «Город воинской доблести».