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В Новосибирске пятый день сервис «Электронный город» находится под атакой хакеров

Сервис «Электронный город» продолжает защищаться от DDoS-атаки, которая длится уже пятый день.

В результате атаки жители Новосибирска сталкиваются с перебоями в работе интернета и домофонов.

По информации от провайдера ООО «Новотелеком», специалисты компании круглосуточно работают над восстановлением работы сервиса. Атака началась в воскресенье, 6 октября.

В официальном паблике «Электронного города» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что за неудобства будет сделан перерасчет. Для этого пользователи смогут обратиться в личные сообщения после завершения работ по устранению последствий атаки.

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