Метель и морозы до 8 градусов обещают в Астане

С 11 октября 2024 года в трех крупнейших городах Казахстана ожидается понижение температуры. Если в Алматы и Шымкенте перемены будут постепенными, то столица отличится. В Астане прогнозируют метель с гололедом. Какие сюрпризы еще принесет октябрь, расскажет Zakon.kz.