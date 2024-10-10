Метель и морозы до 8 градусов обещают в Астане

Также по информации синоптиков РГП «Казгидромет», в Алматы и Шымкенте пройдут сильные дожди.
Астана.
- 11 октября: облачно, дождь, днем временами сильный дождь, в конце дня дождь с переходом в снег. Ветер северо-восточный 9−14, днем порывы 17−22 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 10−12 тепла, с дальнейшим понижением.
- 12 октября: переменная облачность, временами снег, метель, гололед. Днем порывы ветра достигнут 17−22 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2−4, днем 0−2 мороза.
- 13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9−14, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 6−8, днем 1−3 мороза.
Алматы.
- 11 октября: переменная облачность, в конце дня дождь. Температура воздуха ночью 10−12, днем 22−24 тепла.
- 12 октября: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер юго-западный 3−8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 10−12, днем 16−18 тепла.
- 13 октября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 14−16 тепла.
Шымкент.
- 11 октября: переменная облачность, дождь, утром и днем временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−14, днем 19−21 тепла.
- 12 октября: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 17−19 тепла.
- 13 октября: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 15−17 тепла.