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Для ростовчан расширяются возможности по оплате коммунальных услуг

При оплате электроэнергии теперь можно воспользоваться сервисом СБП
Источник: Комсомольская правда

Систему быстрых платежей теперь можно использовать для оплаты счетов за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Возможность оплаты через СБП стала доступна для потребителей электроэнергии в мобильном приложении и личном кабинете, а также на сайте компании без авторизации.

Чтобы произвести оплату через СБП в мобильном приложении потребителя услуг должна быть подключена возможность использования этого сервиса. Для оплаты на компьютере достаточно отсканировать необходимый QR-код.

Отметим, что гарантирующий поставщик электроэнергии постоянно работает над улучшением электронных сервисов для удобства пользователей.