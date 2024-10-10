Для ростовчан расширяются возможности по оплате коммунальных услуг

Систему быстрых платежей теперь можно использовать для оплаты счетов за электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Возможность оплаты через СБП стала доступна для потребителей электроэнергии в мобильном приложении и личном кабинете, а также на сайте компании без авторизации.
Чтобы произвести оплату через СБП в мобильном приложении потребителя услуг должна быть подключена возможность использования этого сервиса. Для оплаты на компьютере достаточно отсканировать необходимый QR-код.
Отметим, что гарантирующий поставщик электроэнергии постоянно работает над улучшением электронных сервисов для удобства пользователей.