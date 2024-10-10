Врач назвал основные пути передачи вируса Марбург

По утверждению эксперта, все продукты на российском рынке проходят тщательный санитарный контроль. Но риск заражения вирусом Марбург остается, если употреблять в пищу немытые фрукты и овощи. Инфекция в этом случае может присутствовать на кожуре плода.
Кроме того, отметил врач, вирус передается посредством тесного контакта с зараженным человеком или животным. В Руанде, где была зафиксирована вспышка заболевания, более 70% заболевших составили работники двух медицинских учреждений Кигали.
Ситуация в Руанде усугубляется невысоким уровнем развития медицины. Специалисты Всемирной организации здравоохранения ранее взяли под контроль эпидемиологическую ситуацию в соседних странах, включая Танзанию, Уганду, Демократическую Республику Конго (ДРК) и Южный Судан.
В более чем половине случаев заражение вирусом Марбург может привести к летальному исходу. Пока распространение вируса ограничивается пределами ряда африканских государств, но исключать риски его проникновения на другие континенты не стоит.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова до этого отмечала, что для российских граждан пока отсутствует риск заражения данным опасным заболеванием.