Лиам Галлахер заявил, что он и Ноэл не будут давать совместные интервью

В прошлом месяце Лиам уточнил, что между исполнителями заключен мир. «Не могу дождаться, когда выйду на сцену и буду посылать ему воздушные поцелуи между песнями», — разоткровенничался музыкант. На вопрос поклонника, считает ли он до сих пор Ноэла картошкой, Галлахер ответил, что нет, и добавил: «Я не позволю сказать ни одного плохого слова об этом прекрасном, талантливом молодом человеке». Шутка про картофель тянется с 2016 года, когда Лиам впервые усмотрел сходство между овощем и своим братом.