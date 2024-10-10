Стало известно, что 73 процента компаний следят за сотрудниками конкурентов

Российские компании активно переманивают сотрудников у конкурентов. Эта информация следует из совместного исследования сервисов Работа.ру и СберПодбор, которое есть в распоряжении «Вечерней Москвы».
Около трети российских компаний (34 процента) регулярно отслеживают резюме сотрудников конкурентов. Еще 39 процентов делают это изредка, когда нужно найти конкретного специалиста. 27 процентов компаний заявили, что не отслеживают персонал конкурентов.
Среди тех, кто отслеживает резюме, чаще всего это делают представители среднего (53%) и микробизнеса (50%).
Почти две трети опрошенных компаний (63 процента) признались, что предлагают более высокую зарплату, чтобы переманить ценные кадры. Также работодатели предлагают интересны проекты (56 процента), более высокие должности (30 процента) и программы обучения (22 процента).
Среди наиболее востребованных специалистов — высококвалифицированные кадры (38 процента), а также знакомые сотрудники (24 процента). 17 процентов ищут редкие кадры. Линейные и массовые вакансии закрывают переманиванием 12 процентов компаний, а девять процентов готовы переманивать сотрудников любой категории.
Данные получены в результате опроса более 290 представителей бизнеса из всех регионов России в сентябре 2024 года.
Около половины опрошенных россиян (45 процентов), которые участвуют в соответствующих программах по месту работы, выразили желание получать корпоративную пенсию в размере более 50 тысяч рублей, еще 23 процента респондентов рассчитывают на выплату в 40−50 тысяч. Информация об этом содержится в другом исследовании «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру».