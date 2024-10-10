Глава МИД Рыженков назвал белорусский медцентр, работающий на уровне мировых

Министр назвал центр местом, где льется и научная мысль, и образовательная. Также Рыженков обратил внимание, что в РНПЦ учится не только спортсмен, но и тренер тому, как сделать, чтобы спортсмен без травм подходил к пику своей формы. Еще он подчернкул центр работает на уровне мировых.