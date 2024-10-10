Глава МИД Рыженков назвал белорусский медцентр, работающий на уровне мировых

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков назвал белорусский медцентр, работающий на уровне мировых, передает БелТА.
Так, глава МИД, а также председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков отметил, что РНПЦ спорта выполняет свои задачи на высочайшем уровне.
Министр назвал центр местом, где льется и научная мысль, и образовательная. Также Рыженков обратил внимание, что в РНПЦ учится не только спортсмен, но и тренер тому, как сделать, чтобы спортсмен без травм подходил к пику своей формы. Еще он подчернкул центр работает на уровне мировых.
— То, что мы сегодня видим в центре, — это фантастика. Это уровень самых лучших мировых центров, — заметил он.
При этом Рыженков уверен, что многие страны завидуют Беларуси. А еще он сказал, что данный научно-образовательный и медицинский комплекс выполняет свои задачи на высочайшем уровне.
Между тем НОК высказался о выборах нового главы МОК: «Заморозили действия в отношении Беларуси».
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