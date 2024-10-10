Вуз Северной Осетии и НИИ Склифосовского разрабатывают метод лечения позвоночника

«Сотрудники лаборатории системного экологического анализа факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ совместно с учеными НИИ им. Н. В. Склифосовского проводят исследования клеток пуповиноплацентарной крови человека. Ученые изучают то, как введение этих клеток в организм может повлиять на процессы регенерации, в том числе у пациентов с контузионными травмами позвоночника», — сказал Огоев.