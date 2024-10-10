Вуз Северной Осетии и НИИ Склифосовского разрабатывают метод лечения позвоночника

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Ученые Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) и врачи НИИ им. Н. В. Склифосовского разрабатывают новый метод лечения травм позвоночника, сообщил ТАСС ректор вуза Алан Огоев.
«Сотрудники лаборатории системного экологического анализа факультета химии, биологии и биотехнологии СОГУ совместно с учеными НИИ им. Н. В. Склифосовского проводят исследования клеток пуповиноплацентарной крови человека. Ученые изучают то, как введение этих клеток в организм может повлиять на процессы регенерации, в том числе у пациентов с контузионными травмами позвоночника», — сказал Огоев.
Лаборатория вуза уже завершила доклинический этап исследований. Ученые провели серию опытов на лабораторных животных и дали токсикологическую оценку безопасности использования клеток. Исследователи рассмотрели изменения в параметрах крови. Было установлено, что введение данных клеток в больших концентрациях, кратно превышающих терапевтическую дозировку, не оказывает токсического воздействия на организм.
На основе результатов, полученных учеными вуза, специалисты НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского Москвы проведут клинические исследования эффективности клеточной терапии на пациентах.
«Это одно из наиболее трендовых направлений в современной клинической медицине, поскольку внедрение клеточных технологий позволяет вылечивать ранее считавшиеся неизлечимыми заболеваниями, такие как детский церебральный паралич, аутизм, шизофрения. Кроме того, в будущем это позволит значительно повысить эффективность методов восстановления после контузионных травм позвоночника, что особенно актуально в свете СВО», — сказал доктор биологических наук, заведующий лабораторией Сергей Скупневский.