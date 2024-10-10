С 11 по 13 октября в Уфе будут перекрывать улицу Дзержинского

В Уфе три дня подряд будут закрывать улицу Дзержинского. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Ограничительные меры связаны с ремонтом дорожного полотна. Они будут действовать с 11 по 13 октября с 08:00 до 20:00.
— Схема движения общественного транспорта на время перекрытий изменится, — сообщает мэрия.
Власти города попросили жителей и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничения при планировании своих поездок.
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