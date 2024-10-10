Омские студенты воплотят проект «Школа мечты» сразу на 7 объектах

В Министерстве образования Омской области решили реализовать новый проект — объявить конкурс среди студентов профильных ВУЗов на лучший дизайн-проект школы. Прежде чем разработать проект, студентам предстоит изучить историю каждого учреждения из семи, запланированных к ремонту в 2025 году. Такой подход поможет сделать каждое образовательное учреждение уникальным, а молодым дизайнерам набраться опыта и попробовать себя в серьезном проекте. Всего в конкурсе участвуют шесть профильных учреждений высшего образования, причем, это не только крупные омские ВУЗы.
Министр образования Омской области Иван Кротт отметил важность проекта в своем телеграм-канале: «Студенты вкладывают свою энергию и знания в будущее школ, делая их не только красивыми, но и удобными для обучения и развития», — отметил Иван Кротт.
В проекте участвуют:
— Омский государственный технический университет (ОмГТУ): Крутинский лицей и Фирстовская школа Большеуковского района.
— Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ): Чекрушанская школа Тарского района.
— Сибирская автомобильно-дорожная академия (СибАДИ): лицей «Альфа» Усть-Ишимского района.
— Колледж отраслевых технологий строительства и транспорта: Любимовская школа Оконешниковского района.
— Строительный колледж: Колосовская школа.
— Сибирский профессиональный колледж: Красноярская адаптивная школа-интернат в Омском районе.
В данный момент определен студенты погружаются в изучение зданий, которые предстоит улучшить. Запланированы не только выезды на объекты, но и встречи с родителями и учениками школы, а также с учителями и руководящим составом. Ребятам предстоит кропотливая работа, результатом которой станут новые и современные образовательные объекты, в которых будет не только комфортно учиться, но и проводить школьный досуг.