Омские студенты воплотят проект «Школа мечты» сразу на 7 объектах

В данный момент определен студенты погружаются в изучение зданий, которые предстоит улучшить. Запланированы не только выезды на объекты, но и встречи с родителями и учениками школы, а также с учителями и руководящим составом. Ребятам предстоит кропотливая работа, результатом которой станут новые и современные образовательные объекты, в которых будет не только комфортно учиться, но и проводить школьный досуг.