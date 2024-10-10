5 млн рублей выделили для школ и детских садов Таганрога

Таганрог получит 5 млн рублей на ремонт и оснащение социальных объектов. Деньги поступят из резервного фонда области по решению губернатора Василия Голубева, сообщает пресс-служба главы региона.
Средства пойдут на выборочный ремонт в школе № 26, закупку мебели, бытовой и оргтехники для детсадов «Здоровый ребенок», № 32, 43, 51, для спортивной школы № 1 и Дома культуры.
Добавим, на похожие нужды поддержка также поступит в Волгодонский, Усть-Донецкий, Неклиновский районы, а также в Каменск-Шахтинский и Ростов-на-Дону.
Общая сумма к перечислению для всех указанных территорий, включая Таганрог, составляет более 10,5 млн рублей. Ассигнования выделены в рамках исполнения наказов депутатам областного Заксобрания.