Харрисбург
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

5 млн рублей выделили для школ и детских садов Таганрога

Таганрог получит средства на выборочный ремонт и оснащение соцобъектов
Источник: Комсомольская правда

Таганрог получит 5 млн рублей на ремонт и оснащение социальных объектов. Деньги поступят из резервного фонда области по решению губернатора Василия Голубева, сообщает пресс-служба главы региона.

Средства пойдут на выборочный ремонт в школе № 26, закупку мебели, бытовой и оргтехники для детсадов «Здоровый ребенок», № 32, 43, 51, для спортивной школы № 1 и Дома культуры.

Добавим, на похожие нужды поддержка также поступит в Волгодонский, Усть-Донецкий, Неклиновский районы, а также в Каменск-Шахтинский и Ростов-на-Дону.

Общая сумма к перечислению для всех указанных территорий, включая Таганрог, составляет более 10,5 млн рублей. Ассигнования выделены в рамках исполнения наказов депутатам областного Заксобрания.