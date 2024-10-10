Правила подключения к интернету могут изменить в Казахстане

«Владельцем или оператором связи, оказывающим услуги общественного доступа к интернету, направляется SMS-сообщение на абонентский номер пользователя, указанный им в поле “Логин”, содержащее одноразовый пароль, либо его можно получить через входящий звонок. Последние цифры номера будут являться таковым кодом доступа. Другие варианты: исходящий звонок на сервер оператора, где при определении номера телефона абонента он автоматически допускается в интернет, а также через eGov.kz», — говорится в документе.