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Правила подключения к интернету могут изменить в Казахстане

В Казахстане могут изменить правила подключения к интернету в общественных местах. Об этом говорится в проекте приказа, который регулирует правила оказания услуг связи, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Согласно документу, для получения доступа к интернету в пункте общественного доступа пользователь может авторизоваться, введя абонентский номер в поле «Логин» специальной формы и запросить одноразовый пароль путем использования активного элемента формы «Получить пароль» либо посредством связи с eGov.

В старой редакции приказа возможности подключиться к интернету через eGov не было.

«Владельцем или оператором связи, оказывающим услуги общественного доступа к интернету, направляется SMS-сообщение на абонентский номер пользователя, указанный им в поле “Логин”, содержащее одноразовый пароль, либо его можно получить через входящий звонок. Последние цифры номера будут являться таковым кодом доступа. Другие варианты: исходящий звонок на сервер оператора, где при определении номера телефона абонента он автоматически допускается в интернет, а также через eGov.kz», — говорится в документе.

По данным разработчиков, поправка расширяет возможности аутентификации пользователей в общественных точках доступа к интернету, добавляя вариант авторизации через eGov. Это улучшает удобство для граждан, ускоряет процесс идентификации и обеспечивает дополнительный уровень безопасности.

Планируется, что интеграция с eGov позволит использовать государственные данные для аутентификации, что снизит риск мошенничества и упростит доступ для пользователей, особенно в случае отсутствия мобильного покрытия или затруднений с получением одноразового пароля. Проект приказа будет находиться на обсуждении до 22 октября.

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