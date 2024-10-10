В Волгоградской области поэтапно стартует отопительный сезон

Как сообщили в областном комитете ЖКХ, в Волгоградской области поэтапно запускают работу котельных. Соответствующие постановления были подписаны в Жирновском, Котовском, Ольховском, Серафимовичском, Чернышковском районах, городском округе Урюпинск. Кроме того, решения о начале подтопки социальных объектов приняты в Быковском, Даниловском, Котовском, Новониколаевском, Ольховском, Старополтавском, Чернышковском районах, городских округах Урюпинск и Михайловка.
Тепло уже подается в 70 социально значимых объектов — школы, детские сады, больницы и др., а также почти в 170 МКД.
Напомним, подготовиться к раннему началу отопительного сезона на фоне резкого похолодания поручил профильным ведомствам и службам губернатор Андрей Бочаров. Решение в каждом конкретном муниципальном образовании принимают органы местного самоуправления. Действия всех структур координирует межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы региона к работе в осенне-зимний период 2024—2025 годов, а также региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей.