В Волгоградской области поэтапно стартует отопительный сезон

Напомним, подготовиться к раннему началу отопительного сезона на фоне резкого похолодания поручил профильным ведомствам и службам губернатор Андрей Бочаров. Решение в каждом конкретном муниципальном образовании принимают органы местного самоуправления. Действия всех структур координирует межведомственная комиссия по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы региона к работе в осенне-зимний период 2024—2025 годов, а также региональный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей.