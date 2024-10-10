Пьяный охранник сжег 250 тюков сена в Иркутской области

В итоге мужчина сознался в поджоге. Рассказал, что вышел пьяный покурить, встал рядом с сеном. Но забыл потушить окурки и ушел. Только спустя какое-то время увидел дым и побежал за помощью. Всего сгорело 250 тюков сена, сумма ущерба составила 375 тысяч рублей.