Пьяный охранник сжег 250 тюков сена в Иркутской области

В деревне Савинская Черемховского района 9 октября начался пожар. Пламя охватило территорию крестьянско-фермерского хозяйства. Сгорело сено, которое было заготовлено для корма рогатого скота. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Фермой владела 69-летняя жительница села Парфенова. Охранял участок 53-летний мужчина, примерно к 22:00 он и сообщил о начавшемся пожаре. На место отправилась следственно-оперативная группа, которая выяснила, что причиной стал поджог.
— Полицейские нашли спички, махорку, увидели следы рук и обуви. А поджигателем оказался ранее судимый и злоупотребляющий спиртными напитками охранник фермерского хозяйства, — рассказывают в пресс-службе полиции.
В итоге мужчина сознался в поджоге. Рассказал, что вышел пьяный покурить, встал рядом с сеном. Но забыл потушить окурки и ушел. Только спустя какое-то время увидел дым и побежал за помощью. Всего сгорело 250 тюков сена, сумма ущерба составила 375 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель областного центра пытался продать дачу по поддельным документам.