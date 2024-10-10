Делают набивные матрасы: в Омске заключенные освоили новую профессию

Пока в цехе трудятся трое осужденных, они занимаются пошивом матрасов, а также их пиковкой и набивкой. Как рассказали в УФСИн матрасы отвечают всем требованиям и будут переданы заказчику уже в ближайшее время. На данный момент более половины из 105 запланированных матрасов уже прошли все этапы производства и готовы к отправке заказчику.