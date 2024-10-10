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Делают набивные матрасы: в Омске заключенные освоили новую профессию

Партия из первых 50-ти матрасов уже готова к отправке заказчику
Источник: Комсомольская правда

В УФСИН рассказали о новой профессии, которую освоили заключенные исправительных учреждений Омской области. Для выполнения контракта с одним из бюджетных учреждений здравоохранения Омской области в ИК-8 расширили швейный участок для изготовления данной продукции. Осужденные с удовольствием подключились к работе и уже освоили полный цикл производства по изготовлению матрасов.

Пока в цехе трудятся трое осужденных, они занимаются пошивом матрасов, а также их пиковкой и набивкой. Как рассказали в УФСИн матрасы отвечают всем требованиям и будут переданы заказчику уже в ближайшее время. На данный момент более половины из 105 запланированных матрасов уже прошли все этапы производства и готовы к отправке заказчику.

Как отметил начальник ИК-8 Дмитрий Карбаинов, новое производство пойдет на пользу как осужденным, так и самой колонии. Увеличатся варианты трудоустройства людей, отбывающих наказание, они получают возможность бесплатно освоить новую профессию. В планах — расширение ассортимента, а также поиск новых заказчиков.