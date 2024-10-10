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Дольщиков уфимского жилого комплекса лишили почти 600 млн рублей

В Уфе обманутые дольщики ЖК «Первомайский» лишились 573 млн рублей
Источник: Комсомольская правда

В Уфе дольщиков жилого комплекса «Первомайский» лишили почти 600 миллионов рублей. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.

Двое учредителей и фактических руководителей предприятий ООО МТПК «Маштехресурсы», ООО «Маштехстрой» и ООО «Маштехресурсы» с апреля 2015 по июнь 2022 года заключили договоры участия в долевом строительстве жилого дома с 266 гражданами. Жертвам мошенники предлагали приобрести квартиры, помещения офисов и подземной автостоянки. Однако обязательства по строительству и предоставлению жилья исполнены не были. Причиненный дольщикам ущерб оценивается в более чем 573 миллиона рублей. Аферисты и не планировали завершать стройку, а часть денег они попросту похитили.

На директора межрегиональной торгово-промышленной компании «Маштехресурсы» и его бывшего заместителя завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Недостроенную часть ЖК и недвижимость обвиняемых (шесть жилых и десять нежилых объектов, три земельных участка и загородный дом на общую сумму свыше 900 миллионов рублей) арестовали.

Расследование, сообщает СК, представляло особую сложность из-за большого числа потерпевших, потребности в анализе гражданского-правовых сделок с недвижимостью и контрагентами застройщика, а также проведения сложных бухгалтерских и строительно-технических экспертиз. Общий объем дела составил 66 томов.

Следственные органы вместе с властями Башкирии приняли меры по восстановлению прав дольщиков. Компания «Фонд развития территорий» выплатила компенсацию потерпевшим на общую сумму более чем в миллиард рублей.

— Работа по восстановлению нарушенных прав граждан продолжается. Собранная следственными органами доказательственная база признана достаточной для утверждения обвинительного заключения, после вручения копий которого фигурантам уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, — заявили в Следкоме.

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