Дольщиков уфимского жилого комплекса лишили почти 600 млн рублей

Двое учредителей и фактических руководителей предприятий ООО МТПК «Маштехресурсы», ООО «Маштехстрой» и ООО «Маштехресурсы» с апреля 2015 по июнь 2022 года заключили договоры участия в долевом строительстве жилого дома с 266 гражданами. Жертвам мошенники предлагали приобрести квартиры, помещения офисов и подземной автостоянки. Однако обязательства по строительству и предоставлению жилья исполнены не были. Причиненный дольщикам ущерб оценивается в более чем 573 миллиона рублей. Аферисты и не планировали завершать стройку, а часть денег они попросту похитили.