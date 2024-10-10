Харрисбург
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министерство ЖКХ сказало, что происходит еще 10 дней после включения отопления в Беларуси

МинЖКХ сказало, что происходит еще 10 дней после включения отопления в Беларуси
Источник: Комсомольская правда

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сказали, что происходит еще 10 дней после включения отопления в Беларуси, пишет БелТА.

Так, в МинЖКХ напомнили, что решения о начале отопительного сезона принимают местные власти, основываясь на температуре на улице и прогнозе Белгидромета. Сначала отопление включают в соцобъетах и еще при среднесуточной температуре +10, затем включают жилой фонд, а на третьей очереди включения — общественные и административные объекты.

При этом отопление в жилых домах включается постепенно по графику. Кроме того, в министерстве заметили, что энергоснабжающей организацией должен обеспечиваться выход на гидравлический режим работы и отпуск тепловой энергии согласно температурному графику для жилфонда в течение 10 календарных дней с момента включения отопления.

— В течение 10 суток после начала подачи теплоносителя в жилые дома еще производится проверка работы оборудования и первичной его регулировки, идет прогрев стояков и приборов отопления, — напомнили в МинЖКХ.

Тем временем туруслуги, фрукты и обувь больше всего подорожали в Беларуси за месяц.

Еще в Минске 50 человек эвакуировались из офиса из-за загоревшегося куллера для воды.