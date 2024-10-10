Министерство ЖКХ сказало, что происходит еще 10 дней после включения отопления в Беларуси

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства сказали, что происходит еще 10 дней после включения отопления в Беларуси, пишет БелТА.
Так, в МинЖКХ напомнили, что решения о начале отопительного сезона принимают местные власти, основываясь на температуре на улице и прогнозе Белгидромета. Сначала отопление включают в соцобъетах и еще при среднесуточной температуре +10, затем включают жилой фонд, а на третьей очереди включения — общественные и административные объекты.
При этом отопление в жилых домах включается постепенно по графику. Кроме того, в министерстве заметили, что энергоснабжающей организацией должен обеспечиваться выход на гидравлический режим работы и отпуск тепловой энергии согласно температурному графику для жилфонда в течение 10 календарных дней с момента включения отопления.
— В течение 10 суток после начала подачи теплоносителя в жилые дома еще производится проверка работы оборудования и первичной его регулировки, идет прогрев стояков и приборов отопления, — напомнили в МинЖКХ.
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