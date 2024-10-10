Министерство ЖКХ сказало, что происходит еще 10 дней после включения отопления в Беларуси

Так, в МинЖКХ напомнили, что решения о начале отопительного сезона принимают местные власти, основываясь на температуре на улице и прогнозе Белгидромета. Сначала отопление включают в соцобъетах и еще при среднесуточной температуре +10, затем включают жилой фонд, а на третьей очереди включения — общественные и административные объекты.