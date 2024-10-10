Стало известно, что 73 процента компаний следят за сотрудниками конкурентов

Около половины опрошенных россиян (45 процентов), которые участвуют в соответствующих программах по месту работы, выразили желание получать корпоративную пенсию в размере более 50 тысяч рублей, еще 23 процента респондентов рассчитывают на выплату в 40−50 тысяч. Информация об этом содержится в другом исследовании «СберНПФ» и сервиса «Работа.ру».