Где в Беларуси больше всего алкоголиков

Со временем уровень алкоголизма в стране снижается. Для сравнения: в 2015 году тех, у кого диагноз выявили впервые, было более 19,5 тыс.
В пересчете на 100 тыс. человек больше всего пьющих людей в 2023 году было в Витебской области. Речь идет о показателе 203,8 человека на 100 тыс.
Меньше всего тех, у кого впервые в жизни выявили алкоголизм, — в Минске. Здесь таких 91,2 человека на 100 тыс.
В Могилевской области показатель достигает 190,4 на 100 тыс., в Гомельской — 171,9, в Брестской — 171,8, в Гродненской — 160, в Минской — 146,1.
По статистике, за прошлый год средний взрослый белорус выпил 11,5 л алкоголя. Причем в Могилевской области — 12,5 л, а в Витебской — 12,2 л.
Более 52% в общем потреблении спиртного в Беларуси приходится на водку и ликеро-водочные изделия.