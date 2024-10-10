Энергоцентр для тепличного комплекса планируют возвести под Таганрогом

— Речь идет о модернизации ранее возведенного комплекса «Южный» в Неклиновском районе. Тепличное овощеводство — перспективное направление. Урожай овощей закрытого грунта на Дону за прошлый год превысил 14 тысяч тонн, — отметил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин Рачаловский.