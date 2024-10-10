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Энергоцентр для тепличного комплекса планируют возвести под Таганрогом

3,7 млрд рублей потратят на модернизацию тепличного комплекса под Таганрогом
Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области модернизируют тепличный комплекс «Южный». Соглашение об этом было подписано на агропромышленной выставке «Золотая осень-2024», сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

Стоимость проекта — 3,7 млрд рублей. Предприятие, которое реализует задачу, потратит собственные и заемные деньги.

Обновление производственной площадки предполагает строительство крупного энергоцентра. Дополнительное электричество потребовалось для досветки рассады и, соответственно, повышения урожайности. Показатели должны увеличиться в три раза, приблизительно до 12-ти тысяч тонн.

Завершить модернизацию тепличного комплекса должны в 2026 году. Технологическое улучшение потребует создания 240 дополнительных рабочих мест.

— Речь идет о модернизации ранее возведенного комплекса «Южный» в Неклиновском районе. Тепличное овощеводство — перспективное направление. Урожай овощей закрытого грунта на Дону за прошлый год превысил 14 тысяч тонн, — отметил заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Дона Константин Рачаловский.