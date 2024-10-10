Ковальчук: межвузовская квантовая сеть объединит университеты с мощной научной базой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Первая в России межвузовская квантовая сеть объединит университеты с мощной научной базой, заявил ТАСС президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Это нужно для всего, в том числе для вузов с мощной научной базой, это объединение в новую систему. [Через квантовую сеть] вы передаете некие ключи, которые не дают возможности никому подсмотреть и включиться [в этот процесс]. [Создается] по-новому защищенный канал связи», — пояснил Ковальчук корреспонденту ТАСС.
Ученый отметил, что на этом этапе человечеству еще не до конца известны все возможности, которые дает использование квантовых технологий и указал на важность «идти в первых рядах» в этой сфере.
«Какое-то время назад люди посылали факс. Теперь факсы мало кто посылает — есть электронная почта, мессенджеры, по которым вы можете послать все, что хотите. Сейчас потихоньку формируется новая платформа. Надо действовать, быть на острие. Мы сейчас находимся на том этапе, когда можем сделать эту квантовую сеть самостоятельно. Это означает, что мы здорово двигаемся», — заключил он.
Межуниверситетская квантовая сеть создается на основе Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС), оператором которой выступает Межведомственный суперкомпьютерный центр (научный руководитель — НИЦ «Курчатовский институт»).
Ранее на сайте ОАО «РЖД» сообщалось, что расширение межуниверситетской сети будет вестись по мере строительства магистральной квантовой сети, которую компания развивает в рамках дорожной карты «Квантовые коммуникации».