Ковальчук: межвузовская квантовая сеть объединит университеты с мощной научной базой

«Какое-то время назад люди посылали факс. Теперь факсы мало кто посылает — есть электронная почта, мессенджеры, по которым вы можете послать все, что хотите. Сейчас потихоньку формируется новая платформа. Надо действовать, быть на острие. Мы сейчас находимся на том этапе, когда можем сделать эту квантовую сеть самостоятельно. Это означает, что мы здорово двигаемся», — заключил он.