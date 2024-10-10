Мощнейшая магнитная буря накрыла Нижний Новгород

Сильнейшая магнитная буря накрыла Нижний Новгород. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.
Согласно информации, максимальный пик геомагнитной активности достигнет 10 октября, магнитная буря будет мощностью 8 баллов, однако вечером она снизится до 7 баллов. Еще один скачок ожидается ночью с 10 на 11 октября.
При этом, днем 11 октября, магнитная буря уменьшится до 6 баллов, а 12 октября вовсе опустится до 4 баллов.
Добавим, что во время магнитных бурь жители могут испытывать недомогание, у некоторых может повыситься давление или болеть голова.