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Мощнейшая магнитная буря накрыла Нижний Новгород

10 и 11 октября ожидается буря в восемь баллов.

Сильнейшая магнитная буря накрыла Нижний Новгород. Об этом сообщается на сайте my-calend.ru.

Согласно информации, максимальный пик геомагнитной активности достигнет 10 октября, магнитная буря будет мощностью 8 баллов, однако вечером она снизится до 7 баллов. Еще один скачок ожидается ночью с 10 на 11 октября.

При этом, днем 11 октября, магнитная буря уменьшится до 6 баллов, а 12 октября вовсе опустится до 4 баллов.

Добавим, что во время магнитных бурь жители могут испытывать недомогание, у некоторых может повыситься давление или болеть голова.

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