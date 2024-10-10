Экс-лидер Twisted Sister объяснил, почему авторство песен принадлежит только ему

Поэтому, по словам артиста, он не делился с ними авторством треков.
В подкасте X5 музыкант уточнил, что присоединился к коллективу, когда тот уже существовал. Остальные участники Twisted Sister были старше его и родом из Нью-Йорка, Снайдер же описал себя как «пригородную деревенщину». К вокалисту относились как к ребенку, и долгое время он не ощущал себя частью команды.
Ди пытался писать песни с коллегами, но ничего не вышло. Тогда он стал сочинять самостоятельно и просто приносить материал другим, говоря, что нужно делать. Рокер заметил, что не чувствовал угрызений совести, владея авторством всех композиций. «Они тусовались и хорошо проводили время, пока я не кайфовал, а работал песня за песней», — поделился артист.
Ранее гитарист Twisted Sister Эдди Охеда говорил, что не считает Снайдера автором всех треков группы. Сам музыкант также писал много гитарных соло с «собственной мелодией» и всяких «мелочей». Как рассказал артист, в годы активной деятельности участники коллектива не делали из этого вопроса скандал, так как думали: «У нас все получится, поэтому это неважно».
В апреле Ди заявил, что команда может воссоединиться.