Экс-лидер Twisted Sister объяснил, почему авторство песен принадлежит только ему

Ди пытался писать песни с коллегами, но ничего не вышло. Тогда он стал сочинять самостоятельно и просто приносить материал другим, говоря, что нужно делать. Рокер заметил, что не чувствовал угрызений совести, владея авторством всех композиций. «Они тусовались и хорошо проводили время, пока я не кайфовал, а работал песня за песней», — поделился артист.